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مجتمع

فتح مؤقت للطريق الاجتنابي الشمالي

28 أكتوبر 2024 ()

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تم، مساء اليوم الإثنين، إعادة فتح الطريق الاجتنابي الشمالي في الجزائر العاصمة أمام حركة المرور، مؤقتا.

وحسب ما كشفت عنه جمعية "أنفو ترافيك"، المختصة في نقل أخبار الطرقات، على صفحتها في "الفايسبوك"، فإن فتح هذا الطريق الحيوي سيستمر إلى غاية منتصف الليل.

وشهدت طرقات العاصمة اضطرابا مروريا حادا، منذ صباح اليوم، وفق ما أورد ذات المصدر.

وأعلنت ولاية الجزائر، سابقا، عن غلق الطريق السريع الشرقي المحاذي لجامع الجزائر ومنتزه الصابلات انطلاقا من التقاطع مع الطريق الاجتنابي الجنوبي إلى غاية محول هضبة العناصر، ابتداء من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 على 23:59 سا إلى غاية يوم الجمعة 01 نوفمبر 2024 على الساعة الـ17:00، وذلك بسبب تحضير الاستعراض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.

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