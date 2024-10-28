أدرار: حبس 5 سائقين بتهمة تعريض حياة الغير للخطر

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة لقوات الشرطة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار وللمرة الثانية في ظرف أسبوع من توقيف خمسة سائقي مركبات كانوا يقومون بمناورات خطيرة على الطرقات في مدينة أدرار، حسب بيان شركة أدرار، اليوم الإثنين.

وبعد تقديم المشتبه فيهم لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار عن تهمة تعريض السلامة وحياة الغير للخطر صدر في حق كل منهم حكما يقضي بستة أشهر حبس نافدة وغرامة مالية قدرها 200.000دج مع حجز مركباتهم.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وواسع، مؤخرا، فيديو لأشخاص يقومون بمناورات خطيرة جدا بمركباتهم على أحد محاور الدوران، وسط مدينة أدرار، مما تسبب في إزعاج كبير وعرض السلامة المرورية وحياة الغير للخطر.