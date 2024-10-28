تعليمة مستعجلة لوزارة التجارة

شرعت المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو" في تخصيص نقاط بيع بالجملة لمادة "البيض" على مستوى الأسواق الجهوية التابعة للمجمع.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات وتشجيع المنتجين وتمكينهم من تسويق هذه المادة الاستهلاكية بشكل مباشر دون وسطاء بما يساهم في استقرار أسعارها وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وجاء في بيان الوزارة أن هذه الخطوة تأتي أيضا استجابة لمطالب المنظمات المهنية الشريكة، وأوضح "نطلب منكم وبصفة مستعجلة تخصيص نقاط بيع بالجملة لمادة البيض على مستوى الأسواق التي تشرفون على تسييرها"، وأضاف "مع العمل على توفير كل الظروف الملائمة لتشجيع المنتجين وتمكينهم من تسويق هذه المادة الاستهلاكية بشكل مباشر ودون وسطاء، بما يساهم في استقرار أسعارها وحماية القدرة الشرائية للمواطن".

وتضمن البيان أنه على المعنيين بتطبيقها "إيلاء عناية فائقة للتقيد الصارم بمحتوى هذه التعليمة، مع موافاتنا بمدى تطبيقها والعراقيل التي تحول دون ذلك وهذا بالتنسيق مع مدراء التجارة وترقية الصادرات من أجل إنجاح هذه العملية".