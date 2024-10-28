الشلف: حجز أقراص مهلوسة داخل كيس "شيبس"

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوادي الفضة، بأمن ولاية الشلف، أمس الأحد، بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمهلوسات، وحجزت 285 كبسولة بريغابالين، مموهة في كيس "شيبس".

وحسب بيان شرطة الشلف فإن "المشتبه بهم ثلاثة أشخاص أعمارهم ما بين 26 و45 سنة من المسبوقين قضائيا، تم توقيفهم ورصد نشاطهم الإجرامي بمدينة وادي الفضة، وبعد مداهمتهم بحي 200 مسكن السقايس، ضبطوا متلبسين بحيازة 285 قرص بريغابالين، ذات منشأ أجنبي، مهيأة للترويج كانوا يضعونها داخل كيس شيبس بغية التمويه".

وقد أنجز ضد العصابة ملف جزائي عن قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية، بطريقة غير شرعية، وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة العطاف، التي خصتهم بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية.