تأخير مقابلة اتحاد بسكرة-شبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل تأخير المقابلة التي تجمعها باتحاد بسكرة في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

ووفق ما كشفت الإدارة القبائلية عبر منشور في صفحتها على "الفايسبوك"، ستجرى المواجهة يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 ابتداء من الساعة الرابعة مساء بملعب 18 فيفري ببسكرة، دون جمهور.

وكانت إدارة شبيبة القبائل قد قدمت طلبا إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم من أجل تأخير المباراة، التي كانت مقررة يوم السبت المقبل، بسبب عدم توفر رحلات جوية نحو مطار ولاية بسكرة يوم الفاتح نوفمبر.

وستجرى الجولة السابعة مبتورة من مقابلتي شباب بلوزداد-شبيبة الساورة واتحاد الجزائر-مولودية الجزائر بسبب الاحتفالات بالذكرى الـ 70 لثورة الأول نوفمبر، وأعلنت الرابطة المحترفة تأجيل المواجهتين إلى تاريخ لاحق.