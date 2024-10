Instruction urgente du ministère du commerce

La société de réalisation et de la gestion des marchés de gros "Magros" a commencé à mettre en place des points de vente en gros pour les œufs dans les marchés régionaux qui sont sous sa gestion.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des instructions du Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, visant à encourager les producteurs à commercialiser directement ce produit de consommation sans intermédiaires, ce qui devrait contribuer à stabiliser les prix et protéger le pouvoir d'achat des citoyens.

Le ministère a précisé que cette mesure répond aux demandes des organisations professionnelles partenaires. Il a été demandé aux gestionnaires des marchés de garantir la création de ces points de vente et d'assurer un environnement favorable pour aider les producteurs à commercialiser leurs œufs.

Le communiqué souligne l'importance de respecter scrupuleusement ces directives et de faire rapport sur leur mise en œuvre, tout en signalant les obstacles rencontrés, en coordination avec les directeurs du commerce et de la promotion des exportations pour garantir le succès de cette initiative.