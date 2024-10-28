حجم التجارة بين الجزائر والدول الإفريقية

بلغ حجم التجارة بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية خلال 2023 ما مجموعه 4.6 مليار دولار أي بنسبة نمو تتجاوز 18 بالمائة على أساس سنوي، حسب بيانات رسمية أعلنت عنها اليوم الإثنين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس".

وقامت الجزائر خلال العام الماضي بتصدير 2.7 مليار دولار من السلع إلى الدول الإفريقية الأخرى، بينما استوردت ما قيمته 1.87 مليار دولار من هذه الدول، وفقا للأرقام التي عرضها المدير الفرعي بوكالة "ألجكس"، فوزي بوعبيد، خلال فعاليات الطبعة الأولى للمؤتمر الإفريقي للتصدير والخدمات اللوجستية، المنظم بالجزائر العاصمة.

ويمثل حجم التجارة الجزائرية-الإفريقية في 2023 زيادة بـ 38 بالمائة مقارنة بـ 2021، و88 بالمائة مقارنة بـ 2020، غير أن هذه الأرقام لا تزال "ضعيفة مقارنة بالإمكانات الموجودة"، يقول المتحدث ذاته.

وتعد كل من تونس وجنوب إفريقيا ومصر أهم زبائن الجزائر في القارة الإفريقية، بقيمة 1.4 مليار دولار و165.28 مليون دولار و143.68 مليون دولار على التوالي.

وخارج قطاع المحروقات، بلغت الصادرات الجزائرية نحو الدول الإفريقية الأخرى خلال نفس السنة 704.89 مليون دولار تتضمن صادرات الإسمنت، والسكر، وقضبان الحديد والأسمدة والورق الكرتون والتمور والزجاج والبلاط وغيرها.

واحتلت كل من مصر وموريتانيا الصدارة في ترتيب الموردين الأفارقة للجزائر بـ 886.24 مليون دولار و382.22 مليون دولار على التوالي، تليها تونس بـ 322.22 مليون دولار وكوت ديفوار بـ 88.79 مليون دولار.