"الداربي" الكبير "ينجو" من عقوبة "الويكلو"

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، عقوبات طالت نوادٍ، لاعبين ومدربين إثر تجاوزات تتعلق بالانضباط خلال إجراء مقابلات الجولة السادسة من البطولة، نهاية الأسبوع الفارط.

وحسب ما ورد على الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، عوقب ناديا جمعية الشلف واتحاد الجزائر بمقابلة واحدة دون جمهور لكل منهما، إثر تحصلهما على الإنذار الثالث، بسبب رمي أنصارهما للألعاب النارية على أرضية الميدان خلال المقابلة التي جمعت الناديين على ملعب محمد بومزراق بالشلف.

هذه العقوبة المسلطة على نادي اتحاد الجزائر كانت ستؤدي إلى إجراء الداربي العاصمي الكبير ضد مولودية الجزائر دون جمهور، لولا قرار الرابطة المحترفة، أول أمس السبت، بتأجيل المقابلة المنتظرة، التي كانت مبرمجة يوم 5 نوفمبر المقبل، إلى تاريخ لاحق بسبب الاحتفالات بذكرى اندلاع الثورة.

وعاقبت لجنة الانضباط عدة لاعبين بغرامات مالية بسبب الاحتجاج على قرارات الحكام هو نفس الأمر لمدربي اتحاد الجزائر نبيل معلول ومولودية البيض فؤاد بوعلي، فيما عوقب لاعب شبيبة الساورة سعدي إسماعيل بالغياب عن مقابلتين بسبب خروجه ببطاقة حمراء خلال مقابلة ناديه ضد مولودية البيض.