Volume des échanges entre l'Algérie et les pays africains

Le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays africains a atteint 4,6 milliards de dollars en 2023, affichant une croissance de plus de 18 % par rapport à l'année précédente, selon les données officielles de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur "Algex".

L'Algérie a exporté pour 2,7 milliards de dollars de biens vers d'autres pays africains et a importé pour 1,87 milliard de dollars de ces pays.

Le directeur adjoint d'Algex, Fawzi Bouabid, a souligné que le commerce algéro-africain a augmenté de 38 % par rapport à 2021 et de 88 % par rapport à 2020, bien que ces chiffres demeurent jugés "faibles" compte tenu des capacités disponibles.

Les principaux clients de l'Algérie sur le continent africain sont la Tunisie (1,4 milliard de dollars), l'Afrique du Sud (165,28 millions de dollars) et l'Égypte (143,68 millions de dollars).

En ce qui concerne les exportations hors hydrocarbures, elles ont atteint environ 704,89 millions de dollars, comprenant des produits comme le ciment, le sucre, les barres de fer, les engrais, le papier, les dattes, le verre et les carreaux.

Du côté des importations, l'Égypte et la Mauritanie sont les principaux fournisseurs africains, respectivement avec 886,24 millions de dollars et 382,22 millions de dollars, suivies par la Tunisie (322,22 millions de dollars) et la Côte d'Ivoire (88,79 millions de dollars).