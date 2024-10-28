ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية

قرر ريال مدريد مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه سنويا مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المقرر مساء اليوم الإثنين.

وفق بيان النادي الإسباني فإن القرار جاء لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب.

وقال عملاق الكرة العالمية: "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار كارفاخال كفائز. بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضع بأن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال.

في المقابل، أكد منظمو الكرة الذهبية بأن "أي لاعب أو نادٍ" لا يعرف هوية الفائز بالجائزة وقال مصدر في اللجنة المنظمة لوكالة فرانس برس "جميع الأندية واللاعبين في القارب ذاته" مشيراً إلى القواعد السرية الصارمة للغاية المقررة لنسخة 2024.