مباشر: حفل الكرة الذهبية

انطلق منذ قليل في مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، حفل النسخة الـ68 من الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وستكون نسخة العام الجاري من الكرة الذهبية استثنائية خاصة بعد التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية.

وللمرة الأولى منذ 21 عاما، يغيب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة.

المباشر:

جائزة أفضل لاعبة

نالت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة أفضل مدرب

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب لعام 2024

جائزة سقراط

توجت اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو بجائزة سقراط والتي تمنح للأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعبون حول العالم.

جائزة أفضل حارس

نال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في سنة 2024.

EMILIANO MARTINEZ IS THE 2024 YACHINE TROPHY WINNER! Argentina goalkeeper extends his reign! #TrophéeYachine #ballondor @AVFCOfficial @championsleague pic.twitter.com/lpykGx38zV