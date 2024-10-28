مباشر: حفل الكرة الذهبية

انطلق منذ قليل في مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، حفل النسخة الـ68 من الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وستكون نسخة العام الجاري من الكرة الذهبية استثنائية خاصة بعد التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية.

وللمرة الأولى منذ 21 عاما، يغيب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة.

المباشر:

جائزة أفضل لاعبة

نالت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة أفضل مدرب

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب لعام 2024

جائزة سقراط

توجت اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو بجائزة سقراط والتي تمنح للأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعبون حول العالم.

جائزة أفضل حارس

نال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في سنة 2024.

جائزة غيرد مولر لأفضل هداف

تقاسم مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الإنجليزي هاري كين ونجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل هداف.

تكريم بيكنباور

كرم الراحل فرانز بيكنباور "القيصر" عبر عرض مقاطع فيديو على الشاشات العملاقة.

وتوفي أسطورة كرة القدم الألمانية السابق الحائز على الكرة الذهبية عامي 1972 و1976، يوم 7 جانفي الماضي في النمسا.

أفضل فريق للرجال

حصل ريال مدريد على جائزة أفضل فريق للرجال لعام 2024.

فريق العام للسيدات

توج نادي برشلونة بجائزة أفضل فريق للسيدات لعام 2024.

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2024

توج نجم نادي برشلونة، الإسباني لامين جمال (17 عاما) بجائزة أفضل لاعب شاب أقل من 21 عاما.

ترتيب الكرة الذهبية 2024 (يحدث باستمرار):

1-

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5- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

6- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد - باريس سان جيرمان)

7- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (إنتر ميلان)

8- الإسباني لامين جمال (برشلونة)

9- الألماني توني كروس(معتزل).

10- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ).

11- الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي).

12- الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

13: الإسباني داني أولمو (برشلونة).

14- النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا).

15- الإسباني نيكو وليامز (أتلتيك بلباو).

16- السويسري غرانيت تشاكا (باير ليفركوزين)

17- الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي (ريال مدريد)

18- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

19- النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال)

20- التركي هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان)

21- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

22- الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد)

23- البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

24- الفرنسي ويليام صاليبا (أرسنال)

25- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي)

26- الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

27- البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)

28- الإسباني أليكس جريمالدو (باير ليفركوزين)

29- الألماني ماتياس هوميلز (بوروسيا دورتموند)

29- الأوكراني أرتيوم دوفبياك (جيرونا).