محادثات موسعة بين الرئيس تبون وسلطان عمان

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، محادثات موسعة مع سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.

وأوضح المصدر نفسه، أن: "اللقاء تمحور حول عديد الملفات الدولية الراهنة، وقضايا الشرق الأوسط وملفات التعاون الثنائي بين البلدين". وتمت المحادثات الموسعة بين وفدي الجزائر وسلطنة عمان، بحضور وزراء كل من الخارجية والبيئة والسكن والطاقة والمالية والتعليم العالي والتجارة.

وقبل هذا استُقبل رئيس الجمهورية من قبل جلالة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، بقصر العلم العامر السلطاني، حيث استمع رئيس الجمهورية وسلطان عمان إلى النشيد الوطني الجزائري بساحة قصر العلم، كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية، ترحيبا برئيس الجمهورية في زيارته إلى سلطنة عمان.

وتندرج زيارة الدولة إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين.