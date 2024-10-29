عملاق الحديد.. وتيرة متقدمة (فيديو)

تسير أشغال المشروع العملاق في قطاع السكك الحديدية بشار-تندوف-غار جبيلات، الأول من نوعه في تاريخ السكك الحديدية للبلاد، بالنظر إلى ما يتميز به من ورشات كبرى، بوتيرة جيّدة، وهو المشروع الذي بلغ عامه الأول من الأشغال، وينتظر أن يدخل حيّز الاستغلال والخدمة العام المقبل 2025.

وتتقدم أشغال هذا "المشروع العملاق" التي انطلقت في أكتوبر 2023 بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوتيرة "جيّدة"، كما لوحظ على مستوى شطره الأول "بشار–حماقير" على مسافة 200كلم، حسبما ذكر مدير الاتصال بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، عبد القادر مزار.

وسمح القسم الأول من المشروع، حتى الآن، بإنجاز أكثر من 8.8 مليون متر مكعب من أشغال الردم، من أصل أكثر من 12.9 مليون متر مكعب المتوقعة، أي بنسبة إنجاز تقدّر بـ68 بالمائة، بالإضافة إلى إنجاز أزيد من 1.5 مليون متر مكعب من أشغال الحفر من بين حوالي 3.8 مليون متر مكعب مبرمجة، أي ما يعادل 40 بالمائة من الإنجاز، مثلما جرى تأكيده. وسيتم استكمال جميع عمليات الردم والحفر الخاصة بهذا المقطع، البالغ طوله 200 كيلومتر، في نهاية جوان 2025.

وبخصوص إنجاز مختلف المنشآت والبنى التحتية للسكة الحديدية في هذا المقطع، فقد شرع في إنشاء 7 جسور من أصل الثلاثة عشر المقررة، كما هو الحال بالنسبة للإثني عشر ممرا للسكة الحديدية من 14 المقررة للإنجاز، مثلما أشار إليه السيد مزار.

وعلاوة على هذه المنجزات، فقد تم بالفعل إنجاز 8.693 مترا طوليا من أشغال المجاري الإسمنتية من أصل 13.574 مجرى يتضمنها هذا المقطع الأول، يضيف ذات المسؤول، الذي أشار إلى أنه أنجز أيضا منذ انطلاق الورشة 59 منصة خرسانية من أصل الـ92 منصة المقررة، ومن المتوقع استكمال جميع هذه التجهيزات في نهاية شهر مارس 2025.

وبشأن وضع قضبان السكة الحديدية بنفس المقطع، فإن قدرات مجمع المؤسسات العمومية المكلفة بالأشغال هي في حدود 1.5كلم يوميا، ما سيسمح بتجسيد أشغال وضع القضبان عبر كامل مسار هذا المقطع بحلول نهاية نوفمبر 2025.

وفيما يتعلق بشطر بشار-العبادلة (98كلم)، فقد تم تسجيل تقدم "هام" في أشغال التسوية، كما ذكر السيد مزار لـ"وأج"، لافتا إلى أنه تم إنجاز أزيد من 7.4 مليون متر مكعب من أشغال الردم، من أصل أكثر من 7.9 مليون متر مكعب مقررة، أي بنسبة بإنجاز بلغت 94 بالمائة، في حين سجل على صعيد الحفر إنجاز أكثر من 1.36 مليون متر مكعب من أصل 1.39 مليون متر مكعب مقررة بما يعادل نسبة 93 بالمائة.

دخول المشروع حيّز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025

وسيكون الشطر الأول من مشروع السكة الحديدية بشار-تندوف-غار جبيلات منتهيا، ويدخل حيّز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، كما أفاد الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية "كوسيدار- أشغال"، الشريف قريرة، حيث تعدّ هذه الشركة إحدى المؤسسات المكلفة بتجسيد هذا المشروع الكبير للسكة الحديدية، وذلك على هامش زيارة التفقد الأخيرة للورشة من قبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، ووزير النقل محمد الحبيب زهانة.

ويتم إنجاز هذا المشروع الضخم للسكة الحديدية بشار-تندوف-غار جبيلات، من أجل تثمين خام الحديد بمنجم غار جبيلات الذي ينقسم إلى ثلاثة (3) مقاطع كبيرة، وهي بشار-حماقير (200كلم) وتندوف-أم العسل (175كلم) وحماقير-أم العسل-تندوف-غار جبيلات (575كلم) وعلى مسار يصل إلى 950كلم، حسب بطاقته التقنية.

وحسب مدير الاتصال بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، فإن هذا المشروع للسكة الحديدية سيسمح فور وضعه حيّز الاستغلال نهاية 2025، بنقل 50 مليون طن سنويا من خام الحديد إلى وحدات التحويل المتوقع إنجازها على امتداد مساره، لاسيما بولايتي بشار والنعامة، بالإضافة إلى الكميات المعدّة للتصدير عبر موانئ ولاية وهران، وذلك من خلال ثمانية قطارات منجمية.

وإلى جانب هذه القطارات المنجمية، فإنه يتوقع أيضا توفير قطارات لنقل المسافرين والبضائع من الجنوب الغربي نحو شمال البلاد، وذلك بفضل خمس محطات مخصصة للركاب والبضائع، منها محطتين بتندوف، ومحطة واحدة بكل من مدن العبادلة وحماقير وأم العسل بولاية تندوف، ما سيساهم في تطوير حركة النقل بالسكك الحديدية عبر جزء كبير من جنوب غرب البلاد.