حزب الله يعلن عن خليفة نصر الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب، خلفا لحسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة صهيونية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر الماضي.

وأفاد بيان لقيادة حزب الله، اليوم الثلاثاء، بـ"انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة". وتولى قاسم (71 عاما) منذ 1991 منصب نائب الأمين العام ومسؤولية متابعة العمل النيابي والحكومي في حزب الله.

كما عيّن نائبا للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله، عباس الموسوي، الذي قتل في هجوم بطائرة هليكوبتر صهيونية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.

وبدأ نعيم قاسم نشاطه السياسي في حركة أمل اللبنانية، التي تأسست عام 1974، وكان منسقا عاما لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية، منذ خاضتها الجماعة لأول مرة في عام 1992.