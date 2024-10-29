فلاحة: نحو توسيع قائمة المنتجات والمدخلات المدعمة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، إن قطاعه بصدد توسيع قائمة المنتجات والمدخلات المدعّمة بالنسبة لبعض الشُعب، على غرار الأشجار المثمرة من أجل تمكين المواطن من اقتناء المنتج النهائي بأسعار معقولة.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل تقود الوزير إلى ولاية تيارت، اليوم الثلاثاء، حسب بيان للوزارة، وسيتفقد خلالها مشاريع ومستثمرات فلاحية، وكذا معاينة منشآت تبريد، ومشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب، ومختلف وحدات الإنتاج الفلاحي.

وكانت المحطة الأولى من زيارة شرفة، مشتلة الأشجار المثمرة ببلدية الرشايقة، التي تتربع على مساحة تقدّر بـ6 هكتارات، حيث اطّلع، رفقة والي الولاية، على وضعية القطاع بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، ذكّر شرفة بالإجراءات التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها الدولة لفائدة فلاحي الولايات الغربية المتضررة من الجفاف، على غرار ولاية تيارت، تتعلق خاصة بتمديد أجل دفع القروض الموسمية إلى ثلاث سنوات.

كما شدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة مرافقة المنتجين وتوفير كل المدخلات الضرورية لإنجاح الموسم، خاصة مع الظروف المناخية المواتية.