غوارديولا "ينقذ" ريال مدريد

كشف الصحفي الإسباني، خوسي لويس سانشيز، عن معلومات هامة تخص خسارة البرازيلي، فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ومعها الشخصية التي سربت المعلومة لريال مدريد، ووقفت وراء مقاطعة بعثة "الملكي" الحفل وعدم التنقل إلى باريس في آخر لحظة.

وأشار الصحفي الإسباني، في بث مباشر له، في قناة "التشيرينغيتو"، إلى أن بعثة ريال مدريد كانت حضّرت طائرة خاصة للسفر إلى باريس، وكان رئيس الفريق، بيريز، سيقود البعثة التي ضمت المدرب أنشيلوتي واللاعب بيلنغهام، إضافة إلى فينسيوس جونيور، وهذا بعد أن تلقت تأكيدات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفوز البرازيلي فينسيوس بالجائزة، لكن كل شيء تغير بعد مكالمة هاتفية من مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا.

وبحسب الصحفي الإسباني، دائما، فقد اتصل المدرب الأسبق لبرشلونة، وأكد لريال مدريد فوز لاعبه، رودري بالجائزة، كنوع من التحذير لحفظ ماء الوجه وتفادي الحرج في باريس، بدلا من السفر ببعثة هامة والعودة بخفي حنين.

وعلى ضوء هذا، امتنع ريال مدريد عن السفر وقرر مقاطعة الحفل بشكل نهائي، حتى في ظل تتويجه بجائزتي أفضل فريق ومعها أفضل مدرب لعام 2024.