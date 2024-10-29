النجم المصري حسن يوسف في ذمة الله

توفي الفنان المصري، حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وأعلن محمد يوسف، عبر حسابه على منصة "فايسوك"، وفاة شقيقه الأكبر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وقد ولد النجم المصري في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى دراسته في كلية التجارة عام 1955.

وكان أول دور فني للراحل في فيلم "أنا حرة"، عام 1959، ثم قدّم بعدها أعمالا تلفزيونية كثيرة، أبرزها المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" ومسلسل "إمام الدعاة"، الذي قدم فيه قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

واتجه حسن يوسف للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها.

وفي جانفي 2024، أعلن الفنان الراحل اعتزال التمثيل، نتيجة وفاة ابنه غرقا، العام الماضي.