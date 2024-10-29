اتحاد سيدي أمحمد بن علي: بداية بطولة موفقة

كشر فريق اتحاد سيدي أمحمد بن علي، الناشط في البطولة الغربية، الجهوي الأول عن أنيابه وهذا بفوزه في اللقاءين الأولين، بعدما عاد بانتصار ثمين من وادي ارهيو في المباراة الأولى بهدفين، دون رد، وتغلبه على اتحاد مستغانم مساء الجمعة الماضي بعقر الدار بثلاثية نظيفة. وبذلك يحتل "الاتحاد الأرناوي" الرتبة الأولى بست نقاط.

قبل بداية البطولة، قامت الإدارة المسيرة برئاسة نور الدين بشير باستقدام لاعبين في المستوى المطلوب للعب ورقة الصعود، كون الفريق الذي أنشيء عام 1948، ولعب في بطولة القسم الوطني الثاني، ضد فرق كبيرة، لابد أن يرتقي إلى قسم أعلى.

هذا مطلب الإدارة، والأنصار الكثر الذين صاروا يشجعونه طيلة أيام الأسبوع، وينتقلون معه أينما ارتحل.

فالملعب البلدي يكتظ عن آخره أثناء الحصص التدريبية، باللون الأحمر، يشجعون أشبال المدرب براهيم حبار ابن الشلف الذي، وفي ظرف وجيز تمكن من صنع تشكيلة قادرة على مجابهة أعتى الفرق، ناهيك عن القوة البدنية التي اكتسبوها، وظهر ذلك جليا، خلال المباريات التي أجروها.

نشير إلى أن الفريق لحد الساعة مدعم ماليا من قبل السيدين حساين بن علي، ويوسف فيداح، اللذان يطمحان في الصعود إلى القسم الأعلى، ولم لا إلى أقسام الأخرى، والوقوف باستمرار إلى جانب فريق القلب، دون نسيان الإدارة المسير، وكل المساهمين، وكل هذا في انتظار ما تجود به خزينة البلدية، والولاية، ومديرية الشباب والرياضة لولاية غليزان.

كما نسجل الدعم المعنوي، والحضور الدائم لرئيس البلدية، والبعض من أعضائه.