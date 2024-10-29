التوقيع على 6 مذكرات تفاهم بين الجزائر وسلطنة عمان

أبرمت الجزائر وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، العديد من مذكرات تفاهم شملت عدة قطاعات، حسبما أورده التلفزيون العمومي. وجاء هذا على هامش زيارة الدولة التي يؤديها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سلطنة عمان.

وشملت مذكرات التفاهم العديد من المجالات، من بينها التربية، التشغيل والتدريب والإعلام، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تنظيم التعاون والفعاليات والمؤتمرات، وأيضا في مجال ترقية الاستثمار وفي مجالات الخدمات المالية والبيئة والتنمية المستدامة.