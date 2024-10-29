عون: الدواء المنتج محليا يغطي 75% من السوق الوطنية

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن قطاع الإنتاج الصيدلاني يحصي اليوم 213 مصنعا، ينتج 75 بالمائة من احتياجات البلد في الأدوية الأساسية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة، إلى غاية نهاية السنة، الوصول إلى 85 بالمائة لتغطية السوق من احتياجات الأدوية، عن طريق دخول مصانع إنتاج أدوية مضادات السرطان.

وقال علي عون، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية على هامش تدشينه مخبر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، إن: "هناك 6 مصانع دخلت حيز الإنتاج و3 مصانع قيد الإنجاز"، مؤكدا أن الفاتورة الثقيلة في الأدوية، هي التي تكون موجّهة لمرضى السرطان، خاصة وأن استهلاك الأدوية يزداد من سنة إلى أخرى بـ15 بالمائة".

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه: "تم وضع كل التسهيلات للمستثمرين لتكثيف إنتاج الأدوية، غير أن المشكل حاليا يكمن في توزيعها، خاصة وأن هناك مخزونا من الأدوية يكفي إلى 4 أشهر وغير موجود في الصيدليات"، مضيفا أنه تم "اتخاذ بعض الإجراءات بسبب النقائص، والوضع متحكم فيه بفضل المنتجين وبعض المؤسسات التي تتكفل بالأدوية".

أما فيما يخص لقاحات الأطفال، فأشار الوزير إلى أن هذا الصنف من الأدوية يحظى بأولويات توجيهات رئيس الجمهورية منذ سنة، وأن اللقاحات حاليا موجودة وليس هنالك ندرة، معلنا أن مجمع صيدال لديه مشروع لإنتاج لقاحات الأطفال تدخل السوق السنة القادمة.

وبخصوص الصرح الجديد، أكد الوزير أنه يأتي نتيجة للتعاون المثمر في إطار برنامج دعم قطاع الصحة والإنتاج الصيدلاني لمكافحة كوفيد 19، وبتمويل من الجمهورية الفيدرالية الألمانية، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وأشار الوزير إلى أن إعادة تأهيل مخابر الوكالة وفق المعايير الدولية تشكل خطوة هامة نحو ضمان الأمن الصحي في الصناعات الصيدلانية، واعتبرها محطة تاريخية لتعزيز الأمن الصحي، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني للبلاد.

وأضاف الوزير: "إن المخبر سيساهم في تعزيز جودة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية واللقاحات، من خلال إمكانات التحليل المتقدمة، ما يضمن فعالية وجودة وسلامة المنتجات المعروضة في السوق".