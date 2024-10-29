جيجل: إحباط رحلة "حراڤة" وتوقيف 6 أشخاص

أحبط عناصر أمن ولاية جيجل، بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، عملية للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتم توقيف 6 أشخاص بميناء بوالديس بمدينة جيجل، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح المصدر ذاته، "أنه وعلى إثر معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، مفادها عزم مجموعة من الشباب تنظيم رحلة للهجرة غير الشرعية عبر البحر، انطلاقا من ميناء الصيد والنزهة بوالديس بجيجل، بواسطة سفينة صيد، كثفت ذات المصالح من أبحاثها وتحرياتها، ما مكنها من تحديد تاريخ وتوقيت الهجرة غير الشرعية ومكان الانطلاق".

وأضاف البيان أنه: "وبالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بجيجل، تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين على مستوى ميناء الصيد والنزهة بوالديس، ويتعلق الأمر بـ6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و36 سنة، ينحدرون من ولاية جيجل وإحدى ولايات الغرب".

ووفق ما ذكره ذات المصدر، تم حجز السفينة وكذا المعدات المستعملة في العملية، والمتمثلة في جهاز تحديد المواقع، 7 براميل مملوءة بمادة المازوت، 12 صدرية نجاة، برميل يحتوي على زيت المحركات، 3 براميل لسائل مبرد المحرك، مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 2900 أورو، وآخر بالعملة الوطنية، بالإضافة إلى هواتف نقالة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المعنيين، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لأجل جناية تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، المرتكبة من طرف أكثر من شخص، في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع ترجيح تعريض حياة وسلامة المهاجرين المهربين للخطر، وقد تم إيداعهم جميعا بمؤسسة إعادة التربية بجيجل.