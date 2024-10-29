الجزائر من أكبر الدول العربية إنتاجا لهذه المادة

صنّفت الجزائر في المركز الرابع في قائمة ضمت أكبر الدول العربية المنتجة للنافثا، وهي منتج نفطي يُستخلص من النفط أو الغاز أو الفحم أو المخلّفات النباتية المتحللة، ولكن أغلبها ينتج حاليًا من النفط والغاز عن طريق الفصل أو التكرير أو التقطير.

وجاءت الجزائر، حسب بيانات وحدة أبحاث منصة الطاقة المتخصصة، في المركز الرابع متقدمة على العراق ومسجلة ارتفاعا ملحوظا بمتوسط صادراتها 200.86 ألف برميل يوميًا، خلال المدة من جانفي حتى سبتمبر 2024، مقابل 162.8 ألف برميل يوميًا في المدة المقارنة من 2023.

وارتفع متوسط صادرات الجزائر من هذه المادة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 203.82 ألف برميل يوميا، مقابل 182.67 ألف برميل يوميا في الربع المقابل من 2023.

وفي الربع الثاني من 2024، بلغت صادرات الجزائر متوسط 193.81 ألف برميل يوميًا، لتكون مرتفعة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، والبالغ فيه 137.48 ألف برميل يوميًا.

بينما بلغت صادرات الجزائر من النافثا 204.93 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من 2024، مقابل 168.22 ألف برميل يوميا في المدة المقارنة من 2023، وهي الأرقام التي تؤكد على مكانة الجزائر في سوق الطاقة العالمية، وليس في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي فحسب.

ماهي مادة النافثة

هي أحد منتجات النفط الوسيطة التي يستحصل عليها في مصفاة النفط.

لا تعتبر النفثا مادة نقية بعينها، بل هي مزيج من عدة قطفات مختلفة؛ وتنقسم أنواع النافثا إلى قسمين : النافثا الخفيفة والنافثا الثقيلة. وتستخدم في المقام الأول في إنتاج بنزين السيارات كما تستخدم في الصناعات الكيماوية مثل تحضير الإيثيلين والبروبيلين. وتستخدم تلك المنتجات في صناعة اللدائن مثل بولي إثيلين وبولي بروبلين.