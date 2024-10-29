رئيس الجمهورية يبعث رسالة إلى أمير قطر

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب بيان وزارة الخارجية فقد سلم المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، صباح اليوم بالدوحة، الرسالة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

ووفق ذات المصدر فقد "استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحثا سبل الرقي بها إلى مراتب أعلى، تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين وحرصهما المشترك على إضفاء طابع استراتيجي على الشراكة الثنائية".