وفاة طفلة في حادث دهس بسيدي بلعباس

اهتزت اليوم الثلاثاء مدينة تلاغ، 50 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، على وقع خبر وفاة طفلة أمام مسجد "بلال بن رباح" دهستها سيارة غير بعيد عن مقر سكناها العائلي بعد دقائق معدودة من مغادرتها للمدرسة الابتدائية التي تزاول فيها دراستها.

وخلف الحادث حزنا كبيرا لدى أهالي المدينة الذين هرعت أعداد كبيرة منهم لتقديم واجب العزاء إلى عائلة عمار التي تنحدر منها الطفلة الضحية ومواساتها قياسا بهول الفاجعة، فيما فسحت الحادثة المجال أيضا للحديث عن أهمية وضع الممهلات قبالة المؤسسات التربوية والنقاط المعروفة بكثافة حركة المتمدرسين خلال فترات الذروة.

يذكر أن مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.