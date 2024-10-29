نفطال توقع اتفاقية لتعميم الدفع الإلكتروني

وقّع الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، اليوم الثلاثاء، على ملحق اتفاقية الشراكة مع المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، الهواري رحالي، تنص على تشجيع أصحاب المحطات الخاصة الذين يعملون تحت شعار نفطال (237 محطة ذات تسيير حر و1538 نقطة بيع معتمدة) لاعتماد وسيلة الدفع الإلكتروني.

وتبعا لبنود الاتفاقية المذكورة، سيتم تجهيز محطات الوقود ونقاط البيع بمعدات الدفع الإلكتروني، تكملة للاتفاقية الموقعة سابقا بين الطرفين، حيث قامت نفطال بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لأكثر من 400 محطة خدمات تابعة لها، بالإضافة إلى 8 محطات خضراء و47 مركز تحويل سيرغاز و46 محطة تشحيم وبيع العجلات المطاطية و6 قاعات عرض، متواجدة عبر كل التراب الوطني.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس المدير العام لنفطال، أنّ هذه العملية تندرج في إطار السياسة العامة لنفطال، وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الهادفة لترقية وتعميم الرقمنة على كل المستويات، ما يجعل نفطال كأحد أبرز الفاعلين في هذا المجال، وذلك عبر الخدمات العصرية التي تقدمها والتي تتماشى مع احتياجات الزبائن.

من جهته، أعرب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي عن تقديره للشراكة القوية بين المؤسستين، معبرا عن تفاؤله بالمرحلة الثانية التي تهدف إلى توسيع نطاق استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، وفقا للاستراتيجية الوطنية.

كما ستمكّن هذه الاتفاقية الطرفين من تحسين خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى كل محطات الخدمات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال عملا بمبدأ رابح/رابح.