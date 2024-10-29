بيان سوناطراك بخصوص فاجعة ورقلة

تقدمت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء في بيان لها، بخالص تعازيها لأسر ضحايا حادث اصطدام شاحنة مقطورة مع حافلة لنقل العمال، وقع صبيحة اليوم على مستوى الطريق المؤدية إلى حاسي مسعود، مشيرة إلى أن الضحايا الـ11 كانوا يعملون لحساب شركتي مناولة متعاقدتين مع مجموعة "سوناطراك -إيني" ببئر الربع شمال.

وأكد البيان أنه في هذا الظرف الأليم "تتقدم سوناطراك بخالص تعازيها لأسر الضحايا وإلى شركتي المناولة التي ينتمي لها الضحايا"، موضحا أن حادث المرور، الذي سجل صباح اليوم، نجم عن اصطدام شاحنة مقطورة مع حافلة نقل للعمال، على مستوى الطريق المؤدية إلى حاسي مسعود على بعد 135 كلم من قاعدة الحياة "ببئر الربع شمال" و60 كلم من "غرد الباغل".

وأوضحت "سوناطراك" أن الحادث تسبب في وفاة 11 عاملا من ركاب الحافلة، كانوا يعملون لحساب شركتي المناولة "جي- باك" و"المافريك"، المتعاقدتين مع مجموعة "سوناطراك - إيني"، ببئر الربع شمال، كما أصيب سائق الشاحنة بجروح إثر الاصطدام.

ونظرا لجسامة هذا الحادث، يقول البيان، تم على الفور "تفعيل مركز القيادة التكتيكية للمديرية الجهوية للإنتاج بحاسي مسعود، بغية تقديم المساعدة للجرحى وضمان إجلاء الضحايا العالقين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني".