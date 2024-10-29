الرئيس تبون يستقبل أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر إقامته في مسقط، سعد بن سهيل المخيني بهوان، أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية العُمانية للأسمدة.

وحسب ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فقد حضر الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير المالية، وزير الطاقة ومدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وكان رئيس الجمهورية قد أشرف، اليوم الثلاثاء، رفقة سلطان عمان على مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين الجزائر وسلطنة عمان شملت عدة قطاعات، في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يؤديها إلى البلد الخليجي.