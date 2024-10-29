بوتين يتحدث مجددا عن السلاح النووي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تؤكد من جديد موقفها المبدئي المتمثل في أن استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين خلال الإشراف على جلسة تدريبية لقوات الردع النووي الاستراتيجي: "أود أن أؤكد أننا لن ننجر إلى سباق تسلح جديد، لكننا سنحافظ على القوات النووية عند مستوى الكفاية اللازمة".

ونوه بوتين، إلى أنه خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية، سيتم التدرب على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وشدد بوتين على أن "اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية، هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد".

وفي 25 سبتمبر الماضي، أعلن بوتين أن الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن روسيا ومواطنيها.

واقترح بوتين حينها، مناقشة تحديث أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي خلال الاجتماع الدائم الانعقاد لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي.