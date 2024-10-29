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وزارة الخارجية توظف

29 أكتوبر 2024 ()
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن تنظيم مسابقة توظيف خارجي للالتحاق بسلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل (05 مناصب).

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فترة استلام ملفات الترشح، التي تكون فقط عن طريق البريد، حددت بـ 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ صدور أول إعلان في الصحافة المكتوبة.

ووفق ذات المصدر سيتم إشعار المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بتاريخ ومكان الامتحانات الكتابية في وقت لاحق.

ودعت وزارة الخارجية إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات حول شروط المشاركة وتكوين الملف والبرنامج المرجعي المعتمد والمواد التي سيتم الاختبار فيها.

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