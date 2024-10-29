إيداع 10 أشخاص الحبس في قضية المخدرات وتبييض الأموال

أعلنت النيابة لدى محكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء، أن القطب الجزائي لذات الاختصاص الإقليمي عالج قضيتين تتعلقان بالمخدرات وتبيض الأموال.

وجاء في بيان لذات المحكمة أنه "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم النيابة لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسّع، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصّص قضيتين (02) تتعلقان بحجز على مستوى مدينتي البليدة و بني مراد كمية إجماليّة من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدّر بــ أكثر من 223 كلغ، كميّة من الكوكايين تقدر بـ 62.5 كلغ، بالإضافة إلى مركبات و مبالغ مالية بالعملة الوطنية".

وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي أسفر عن " توقيف اثني عشر (12) شخصا مشتبها فيه، تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يومي 24 و29 أكتوبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنح تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية".

وأوضح نفس المصدر أنه بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع عشرة (10) منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمان (02) تحت نظام الرقابة القضائية.