الاستعراض العسكري: برنامج خاص لنقل المواطنين

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا"، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن مجانية النقل عبر خطوطها وعبر المدرج والمصعد الميكانيكي، يوم الجمعة المقبل الفاتح نوفمبر، مع وضع برنامج خاص لتنقل المواطنين لحضور الاستعراض العسكري المبرمج على مستوى الطريق المحاذي لجامع الجزائر انطلاقا من مختلف بلديات العاصمة.

ووفق البرنامج الخاص الذي وضعته المؤسسة بمناسبة الاحتفالات بسبعينية اندلاع الثورة التحريرية، سيتم تشغيل خطوط النقل بالحافلات نحو موقع الاستعراض العسكري بداية من الساعة السادسة صباحا انطلاقا من كل من الرويبة والرغاية وهراوة من أمام مقر البلديات، وكذا من براقي والكاليتوس وسيدي موسى أمام مقر البلديات.

كما برمجت خطوط أخرى تنطلق من بئر مراد رايس، أمام مدخل حديقة الوئام، وبئر خادم بجانب مقر البلدية وحيدرة انطلاقا من ساحة القدس.

وخصصت خطوط نحو موقع الاستعراض العسكري انطلاقا من كل من سحاولة أمام مقر البلدية، وحي أولاد بلحاج وبابا على، وجسر قسنطينة بعين المالحة وكذا حي 2248 مسكن.

كما وفرت المؤسسة أيضا خطوطا من الدرارية والدويرة والخرايسية من أمام مقر كل بلدية، وكذا انطلاقا من العاشور من أمام مكتب البريد لوادي الرمان، وبابا حسن من حي 20 أوت 1955.

وسيكون بإمكان القاطنين ببئر توتة التنقل لمتابعة الاستعراض العسكري عبر خط ينطلق من أمام الساحة العمومية للبلدية، ومن حي 1980 مسكن بأولاد شبل من أمام مقر البلدية، ومن حي 3216 مسكن من ملحقة البلدية تسالة المرجة ومن أمام مقر البلدية وكل من حي سيدي عباد و 1310 مسكن وحي 937 مسكن.

كما تم برمجة خط من باب الوادي والقصبة انطلاقا من ملعب فرحاني، ووادي قريش من أمام مقر البلدية وبولوغين من أمام ملعب عمر حمادي.

أما بالرايس حميدو، تم توفير خط ينطلق من أمام ساحة 5 جويلية، مع تخصيص خطوط أخرى ابتداء من سيدي امحمد على مستوى شارع عيسات إيدير وكذا من الجزائر الوسطى والمرادية والمدنية من أمام مقر البلدية، حسب مؤسسة "إيتوزا".