رئيس الجمهورية يأمر بفتح مركز ثقافي جزائري بسلطنة عمان

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه أمس الاثنين في مسقط، بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة في سلطنة عمان، تعليمات تقضي بفتح مركز ثقافي جزائري بهذا البلد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وشدد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء الذي جرى بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى سلطنة عمان، على ضرورة فتح مركز ثقافي جزائري يجسد "التلاحم الثقافي بين البلدين الشقيقين".

وفي هذا الصدد، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل "إتمام هذا المشروع وتشريف الثقافة الجزائرية".

وخلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار السنة التي دأب عليها رئيس الجمهورية أثناء زياراته إلى الخارج، تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف الاستثمار، حيث أكد أن الدولة ستعمل على تشجيع "المستثمرين الوطنيين النزهاء"، مشيرا إلى أن "تحقيق الربح بالنسبة للمستثمرين أمر طبيعي، على أن تحقق الجزائر أيضا الربح المنشود، سواء من خلال خلق مناصب شغل جديدة أو بجلب العملة الصعبة".

وكشف رئيس الجمهورية في السياق نفسه أنه "لحد الآن، وفي ظرف 14 شهرا، تم تجسيد 9400 مشروع استثماري"، مذكرا بالتزامه يوم أدائه اليمين الدستورية ببلوغ "20 ألف مشروع استثماري"، لاسيما -مثلما أضاف- وأن "باب الاستثمار يبقى مفتوحا للجميع، سواء من داخل الوطن أو خارجه".