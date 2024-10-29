الرئيس تبون يوشح بأعلى أوسمة سلطنة عمان (فيديو)

وشّح السلطان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأعلى أوسمة سلطنة عمان، وهو وسام آل سعيد الذي يحمل اسم العائلة المالكة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية "لا يوشح بهذا الوسام، إلا كبار القادة والملوك والرؤساء في العالم، إذ أسدى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الوسام للسيد الرئيس، للدلالة على روابط الأخوة والتعاون الكبير بينهما".

كما أهدى السلطان هيثم بن طارق –وفق ذات البيان- رئيس الجمهورية الخنجر العُماني الشهير.

من جهته، وشّح رئيس الجمهورية، جلالة السلطان هيثم بن طارق، بوسام أثير من مصف الاستحقاق الوطني، كما أهدى الرئيس تبون لصاحب الجلالة بالمناسبة ذاتها، سيف بني يني "الفليسة" الجزائري العريق.

للإشارة، فإن رئيس الجمهورية كان قد شرع اليوم الثلاثاء في زيارة دولة لهذا البلد الشقيق، والتي تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين.