مسابقة للالتحاق بسلك شبه الطبي

أعلنت مديرية التكوين بوزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مسابقة للالتحاق بسلك شبع الطبي بعنوان سنة 2024.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، فإن " مديرية التكوين بوزارة الصحة تعلن عن افتتاح التسجيلات للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية، أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية بعنوان سنة 2024.

ويعنى بهذه المسابقة – حسب البيان – حاملو مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة في جميع الشعب والغير حاصلين على شهادة البكالوريا.

وتنطلق التسجيلات عن طريق المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة عبر الرابط:

Https://formation.sante.gov.dz

وفقا للتواريخ التالية:

- انطلاق التسجيلات : ابتداء من يوم الأربعاء30 أكتوبر 2024 على الساعة 09سا00د صباحا إلى غاية يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 على الساعة 20سا00د مساء.

-سحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المقبولين : ابتداء من يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 إلى غاية يوم الإثنين 25نوفمبر 2024.

-تاريخ إجراء المسابقة : يوم السبت 30 نوفمبر 2024.