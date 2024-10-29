إدارة وفاق سطيف تستنكر

عبّرت إدارة وفاق سطيف عن استنكارها للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها مسير ولاعب سابق للفريق على إحدى القنوات التلفزيونية.

وجاء في بيان إدارة النادي الذي نشرته، أمسية اليوم، على حسابها الرسمي: "في الوقت الذي تدعو فيه كل الجهات الرياضية وعلى رأسها محيط وفاق سطيف إلى ضبط الأعصاب والالتزام بالحكمة والالتفاف حول الفريق في هذه الظروف الانتقالية التي يعيشها النادي، يظهر مسير ولاعب سابق، ليدعو الأنصار من ضمن تدخله لصب غضبهم في الذهاب إلى الملعب وطلب رحيل المناجير الرياضي العام للفريق السيد بيرة".

واعتبرت إدارة الوفاق، في ذات البيان، أن هذا "التصرف للمسير واللاعب السابق، لا يخدم لا الرياضة ولا النادي"، لافتة إلى التبعات الوخيمة لهذا التصريح الذي قد تستغله بعض الأطراف لزعزعة استقرار الفريق ومحيطه الاجتماعي.