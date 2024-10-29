إسبانيا تلغي عقد شراء أسلحة من شركة صهيونية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألغت عقداً لشراء ذخيرة من شركة "إسرائيلية"، يشمل أكثر من 15 مليون طلقة عيار تسعة ملم مقابل ستة ملايين يورو من شركة "غارديان" المحدودة "الإسرائيلية".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الحكومة الإسبانية لا تزال على تعهدها بعدم بيع أسلحة "لإسرائيل" منذ بداية الصراع المسلح في أراضي غزة".

وأضافت أنه سيجري استبعاد الشركات "الإسرائيلية" من أي مناقصات لم يُبت فيها بعد، مشيرة إلى أنه جرى طرح المناقصة على التعاقد في فبراير الماضي، وجرت ترسيمه في 21 أكتوبر الجاري، مع منح شركة "إسرائيلية" حصتين من أصل ثلاث حصص.