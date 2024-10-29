هل عثر اليونايتد على العصفور النادر؟

كشف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد بات قريبا من تعيين روبن أموريم مدربا جديدا له ليحل محل إريك تن هاغ، وإنه مستعد لدفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو (79. 10 مليون دولار).

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد من إقالة الفريق لإريك تن هاغ، حيث يحتل يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب البطولة الإنجليزية الممتازة.

وقد يكون المدرب البرتغالي جاهزا لمباراة الأحد في البطولة ضد ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد. وأضاف البيان "أعرب نادي مانشستر يونايتد عن اهتمامه بتعيين المدرب روبن أموريم، إذ أشار مجلس إدارة سبورتنغ إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد التوظيف الساري بين الشركة والمدرب، وتحديدا بند إنهاء التعاقد ومبلغ 10 ملايين يورو".

وكان أموريم (39 عاما)، والذي برز كمرشح أول بعد فترة وجيزة من إقالة تن هاغ، قاد سبورتنغ إلى لقب البطولة البرتغالية في عام 2021، منهيا الغياب عن التتويج بلقب البطولة الذي دام 19 عاما، قبل أن يفوز باللقب الثاني في الموسم الماضي.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن مباراته الأخيرة مع سبورتنغ ستكون مساء اليوم الثلاثاء أمام ناسيونال.

وارتبط اسم أموريم بشكل كبير بخلافة يورغن كلوب في ليفربول الموسم الماضي، حيث اختار النادي التعاقد مع أرنه سلوت بدلا منه، كما أجرى محادثات مع وست هام يونايتد ليحل محل ديفيد مويز قبل أن يختار البقاء في لشبونة.

وظهوره في لندن لإجراء محادثات مع وست هام، قبل مواجهة سبورتنغ مع غريمه بورتو، أغضب مشجعي سبورتنغ وقد اعتذر بعد ذلك عن تصرفه.

ويعاني نادي مانشيستر يونايتد منذ سنوات من تراجع نتائجه وغيابه عن سجلات التتويجات، وحمّل أنصار النادي المدرب المقال أمس، مسؤولية الوضع، فهل سيصلح أموريم ما أفسده تين هاغ؟.