غزة: مجزرة بيت لاهيا نفذت بقنبلة تزن 908 كغ

قال المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الصهيوني نفذ مجزرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة صباح اليوم باستخدام قنبلة أمريكية من نوع MK-84 تزن 908 كيلوغرامات.

وأشار المرصد الحقوقي في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن جيش الاحتلال استهدف بناية سكنية من 5 طوابق تضم نحو 200 مواطن ونازح تم تدميرها بالكامل على رؤوسهم بقنبلة أمريكية من نوع MK-84 تزن 908 كيلوغرامات سحقتها على من فيها.

وإلى جانب الاحتلال الصهيوني، حمل المرصد الأورو-متوسطي مسؤولية المجزرة المروعة في بيت لاهيا، للأطراف التي تزود الكيان الصهيوني بالسلاح والتي تصمت عن جريمة الإبادة الجماعية.

وتابع: "تؤكد التحقيقات التي أجريناها أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري".

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف في شمالي غزة ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني للعام الثاني على التوالي وفرض حظر أسلحة شامل عليه ومساءلته ومعاقبته على جرائمه كافة.

واستشهد في هذه المجزرة الجديد لجيش الاحتلال الصهيوني، 93 شخصا أغلبيتهم نساء وأطفال.