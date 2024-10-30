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هذه رزنامة العطل الجامعية

30 أكتوبر 2024 ()
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن رزنامة العطل للسنة الجامعية 2024-2025.

وجاء في بيان الوزارة، أن "العطلة الجامعية الخاصة بفصل الشتاء، ستكون بداية من تاريخ 19 ديسمبر القادم، أي يوم الخميس مساء، إلى غاية يوم السبت 4 جانفي 2025 صباحا.

وبالنسبة لعطلة فصل الربيع، فستكون بداية من يوم الخميس 20 مارس 2025 مساء، إلى غاية يوم السبت 5 أفريل 2025".

وأضاف البيان: "أما بخصوص عطلة فصل الصيف، فقد تم تحديدها بداية من يوم الخميس 10 جويلية 2025، إلى غاية يوم السبت 6 سبتمبر 2025 صباحا.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ مؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية، فستمدد السنة الجامعية 2024-2025 إلى غاية يوم الخميس 24 جويلية 2025 مساء، كحد أقصى.

في الأخير، نوه بيان الوزارة بأن "هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح".

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