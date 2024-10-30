نداء "الفاف" إلى أنصار الأندية الجزائرية

دعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنصار مختلف الأندية الجزائرية، عبر التراب الوطني، وعبر مختلف الأقسام، للالتزام بالروح الرياضية والتقيد بقواعد اللعب النظيف، مع إدانة مختلف أعمال العنف الجسدي واللفظي.

وعبرت "الفاف"، في بيان خاص بمخرجات الاجتماع الدوري للمكتب الفدرالي، المنعقد أمس الثلاثاء، بالمركز التقني بسيدي موسى، عن استنكارها للإهانة التي يتعرض لها عدد من لاعبي كرة القدم في الجزائر، في إشارة إلى ظاهرة شتم حراس المرمى، التي استفحلت في الملاعب الجزائرية، وكان آخر ضحاياها حارس أولمبيك أقبو.

وجاء في بيان "الفاف": "يجب أن نشعر جميعا بالغضب، عندما يتعرض لاعب كرة قدم للإهانة في الملاعب، يجب أن تظل هذه الأماكن للترفيه الرياضي وتعزيز القيم الرياضية".

وفي سياق متصل، عبّر المكتب الفدرالي عن ارتياحه فيما يخص النتائج الأولية لتجربة التحكيم بمساعدة الفيديو "الفار"، التي تعتمد بشكل جزئي وتدريجي في مباريات الرابطة الأولى المحترفة.

كما أوصى المكتب الفدرالي رابطة كرة القدم المحترفة بالمبادرة لتطبيق عدد من الإجراءات الجديدة، بهدف الترويج لمباريات بطولة المحترف الأول في الجزائر، مثل استحداث جوائز أفضل لاعب في الشهر، وجائزة اللعب النظيف، وهي جوائز كانت تعتمدها الرابطة في فترة الرئيس الراحل، محفوظ قرباج.