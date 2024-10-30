ضبط برنامج "الخضر" لشهر نوفمبر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج المنتخب الأول، الخاص بتواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لشهر نوفمبر المقبل.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 11 نوفمبر المقبل، ويمتد إلى 17 من نفس الشهر، وتتخلله مواجهتان، الأولى أمام منتخب غينيا الاستوائية بعاصمة هذا البلد، مالابو، يوم 14 نوفمبر (الساعة 14:00) في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، ويليه مباراة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات "الكان"، والتي ستجري يوم 17 من الشهر المقبل، أمام منتخب ليبيريا (الساعة 17:00) وسيكون ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو مسرحا لها، مع التذكير أن "الخضر" ضمنوا تأهلهم إلى نهائيات "كان" المغرب بفضل تصدرهم المجموعة الخامسة من التصفيات بالعلامة الكاملة 12 بعد خوض 4 مباريات.

وهنا أشارت "الفاف" إلى أن لجنة خاصة بالتنظيم ستتحول، بداية من يوم السبت المقبل، من أجل التحضير لهذا الموعد الهام والتاريخي.

هذا وأكدت "الفاف"، في بيانها، على تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمنتخب في سبيل تحقيق أهدافه.