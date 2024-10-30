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مجتمع

الشرطة توجه نداء إلى الجمهور

30 أكتوبر 2024 ()

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وجهت مصالح الأمن الوطني بولاية الجلفة، اليوم الأربعاء، نداء إلى الجمهور بخصوص مشتبه فيه في عدة قضايا.

وجاء في نداء لشرطة الجلفة مرفقا بصورة المعني: "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنفيذا للإنابة القضائية الصادرة عن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة الغرفة الأولى، تنهي مصالح أمن ولاية الجلفة إلى علم المواطنين، أن الشخص الظاهر في الصورة، المدعو (س. ع) مشتبه فيه في قضية جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جنايات وجنح، قصد الحصول على منافع مالية ومادية، جنحة النصب والاحتيال، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية تقليد ختم الدولة".

وأضافت مصالح الأمن: "في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجلفة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكره، سواء تعامل معه شخصيا أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى مكتب السيد قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الجلفة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".

 

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