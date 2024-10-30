صادي يحسم ترشحه

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن قراره تقديم ترشحه لانتخابات التجديد النصفي، للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المقررة بتاريخ 12 مارس من العام المقبل.

وأشار صادي، خلال حديثه لأعضاء المكتب الفدرالي، على هامش الاجتماع الذي جرى، أمس الثلاثاء، بالمركز التقني بسيدي موسى، وشهد غياب الأمين العام، نذير بوزناد، والعضو مراد مزيان (الغياب السابع من نوعه) إلى أنه ينتظر فقط الضوء الأخضر من السلطات العمومية، من أجل إرسال ملف ترشحه، قبل تاريخ 12 نوفمبر المقبل، وهو الأجل الأقصى الذي حددته "الكاف" من أجل استلام ملفات الترشح.

وبدا صادي واثقا من قدرته على عودة التمثيل الجزائري، على مستوى المكتب التنفيذي لـ"الكاف"، بعد 7 سنوات من الغياب (نهاية عهدة روراوة سنة 2017) في ظل ما تبين أنها مؤشرات ومعطيات قوية، بأنه سيكون المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا في الانتخابات المقبلة.