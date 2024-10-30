جولة من دون "فار"؟

قد تشهد الجولة السابعة من بطولة المحترف الأول، غياب كليا لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، وهذا لأول مرة منذ اعتماد هذه التقنية في البطولة الجزائرية مع انطلاق الموسم الجاري.

وتقام 6 مباريات من الجولة السابعة، يومي السبت والأحد 2 و3 نوفمبر المقبل، مع تأجيل مباراة "الداربي" العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد وشبيبة الساورة.

وأبلغ التلفزيون العمومي رابطة كرة القدم المحترفة بأنه لا يمكنه توفير حافلة البث الرقمية، (HD) وهي ضرورية لاعتماد تقنية "الفار" لنقل مباريات الجولة السابعة، بسبب تسخير الحافلات الرقمية الأربع، التي يتوفر عليها التلفزيون العمومي، لأجل نقل الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وسيكتفي التلفزيون العمومي "مبدئيا" بنقل مباراة واحدة عن الجولة السابعة، تلك التي ستجمع، يوم الأحد المقبل، أولمبيك أقبو وترجي مستغانم، على ملعب الوحدة المغاربية، وهذا عبر شاحنة البث تناظرية النظام SD الخاصة بمحطة قسنطينة، وهي التقنية "القديمة" التي لا يمكن معها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

هذا، وأشار مصدر عليم إلى أن مساع حثيثة يقوم بها التلفزيون العمومي من أجل توفير حافلة نقل HD لأجل "إنقاذ" الجولة السابعة، ونقل مباراة القمة بين مولودية وهران وشباب قسنطينة، يوم السبت المقبل، ومعها ضمان حضور "الفار" ولو لمباراة واحدة في هذه الجولة، حتى وإن كان ذات المصدر قد وصف تجسيد ذلك بالصعب جدا.