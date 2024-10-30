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رياضة

إقالة جديدة في المحترف الأول

30 أكتوبر 2024 ()

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أعلن فريق اتحاد خنشلة، اليوم، عن فسخ عقد المدرب التونسي، حاتم الميساوي، عبر بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي، دون تقديم تفاصيل أخرى.

 ويحتل "السيكاوة" المركز الـ12 في ترتيب بطولة المحترف برصيد 6 نقاط، من فوز وحيد و3 تعادلات وهزيمتين.

 وبإقالة الميساوى، ارتفع عدد المدربين الذين أقيلوا أو استقالوا في بطولة المحترف الأول، منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، إلى 4، مع يوسف بوزيدي (مولودية وهران) كورنتان مارتينز (شباب بلوزداد) وراضي الجعايدي (نادي بارادو)، دون احتساب شريف الوزاني، الذي أقالته إدارة شبيبة الساورة قبل ضربة الانطلاقة.

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