وزارة الدفاع تعزز قنواتها الاتصالية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم، في بيان لها، عن تعزيز قنواتها الإتصالية الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي باستحداث قنوات رسمية عبر "X" و"اليوتيوب" و"التيك توك " ابتداء من الفاتح من نوفمبر 2024.

وأوضح بيان الوزارة أن: "هذا المسعى يندرج في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصال وبما يعزز الاستراتيجية الاتصالية الشاملة لوزارة الدفاع الوطني، الهادفة إلى إطلاع وتنوير الرأي العام الوطني والدولي بنشاطات المؤسسة العسكرية وكذا المستجدات الحاصلة في مجال الدفاع الوطني عبر قنوات رسمية".

ولم تقدم الوزارة بعد روابط حساباتها الجديدة.