الاستعراض العسكري: مواقع إضافية لنقل المواطنين

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تحديد ثلاثة مواقع إضافية لنقل المواطنين لحضور الاستعراض العسكري المقرر يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت المصالح ذاتها، عبر بيان لها أنه "في إطار جهود ومساعي مصالح ولاية الجزائر لتمكين المواطنين والعائلات، الراغبين في حضور الاستعراض العسكري المقرر يوم الجمعة 1 نوفمبر، من خلال تسخير عدد معتبر من الحافلات، تعلم مصالح الولاية عن تحديد 3 مواقع إضافية تحتوي على مواقف للسيارات، وذلك لتمكين المواطنين من ركن سياراتهم والتنقل عبر الحافلات المسخرة من طرف الولاية".

المواقع هي: أمام محطة الترامواي، محطة المعدومين، أمام موقف السيارات الإخوة تواتي القبة، أمام موقف السيارات تافورة.