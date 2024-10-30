البليدة: ضبط أزيد من قنطارين من الكيف المعالج

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة، بحر هذا الأسبوع، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع ضبط 223 كلغ من الكيف المعالج.

وأفاد بيان الأمن الوطني بأن: "العملية جاءت على إثر تحريات ميدانية وأبحاث عملياتية معمقة، توصل من خلالها محققو المصلحة إلى كشف المخطط الإجرامي، وتحديد مواصفات الشاحنة المستعملة من قبل أعضاء الشبكة في نقل هذه السموم، والتي تم رصد تحركاتها بواسطة كاميرات المراقبة، ليتم توقيفها على الفور على مستوى المدخل الغربي لمدينة البليدة.

وأضاف البيان أن "التفتيش الدقيق للشاحنة، المدعم بفرقة سينوتقنية متخصصة في الكشف عن المخدرات، أسفر عن اكتشاف كمية معتبرة من الكيف المعالج، مموهة ومخفية في تجاويف مهيأة خصيصا لهذا الغرض بمقطورة الشاحنة".

كما أسفرت العملية، التي تم تنفيذها تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، عن توقيف 9 عناصر من الشبكة الإجرامية، شاحنة ذات مقطورة ومركبتين سياحيتين.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص، سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يوم أمس الثلاثاء.