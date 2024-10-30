عين ڤزام: حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية المدعمة

تمكنت مصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين ڤزام، من حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية المدعمة، الموجهة للتهريب في أربع عمليات متفرقة.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، فقد تم تنفيذ هذه العمليات من قبل أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك في إقليم الاختصاص، بالتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، وذلك في إطار التنسيق العملياتي بين أجهزة الدولة.

وقد أسفرت هذه العمليات، يضيف البيان، عن حجز: 1,5 طن من الفرينة، 1,3طن من العجائن، 750 كلغ من السكر، 300 لتر من زيت المائدة، 5 مركبات رباعية الدفع استخدمت في التهريب.

وأضاف البيان: "تعكس هذه العمليات الأربع الجهود المستمرة والحثيثة لأجهزة الدولة في مكافحة التجارة غير المشروعة العابرة للحدود، وخاصة تهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع".