إرهابي يسلم نفسه وتوقيف عناصر دعم للإرهاب

سلم الإرهابي "بربوشي أباتنة"، المدعو "لبرص"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء.

وحسب ذات البيان، فخلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر 2024 "تم توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يضيف البيان، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، "خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و69 كيلوغراما من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، وتم ضبط 193.428 قرص مهلوس".

من جهة أخرى، وحسب البيان ذاته "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 136 شخصا وضبطت 23 مركبة و191 مولد كهربائي و85 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وتم أيضا توقيف 24 شخص آخر وضبط 13 بندقية صيد و3 مسدسات آلية و370.25 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 318 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، ختم البيان "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وتم إنقاذ 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 536 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".